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Сенат провалил ограничения на применение Трампом армии против Ирана

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Сенат США не поддержал законопроект, который требовал согласия Конгресса на использование армии против Ирана. 53 из 100 сенаторов проголосовали против ограничения полномочий, включая одного демократа и одного республиканца.

Сенат провалил ограничения на применение Трампом армии против Ирана

Соединенные Штаты не поддержали законопроект, предусматривающий обязательное согласие Конгресса на использование в будущем президентом Дональдом Трампом вооруженных сил против Ирана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что 53 из 100 сенаторов высказались против ограничения военных полномочий главы государства. Голосование состоялось по большей части по партийным линиям, но демократ из Пенсильвании Джон Феттерман не поддержал законопроект, а республиканец из Кентукки Рэнд Пол был на стороне оппонентов.

Сенатор Тим Кейн, который был инициатором законопроекта, на протяжении многих лет пытался законодательно закрепить невозможность объявления США войны или проведения каких-либо военных операций без предварительного согласия Конгресса.

Напомним

Дональд Трамп обвинил аятоллу Хаменеи во лжи о победе над Израилем. Президент США заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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