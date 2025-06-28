Сенат провалил ограничения на применение Трампом армии против Ирана

Соединенные Штаты не поддержали законопроект, предусматривающий обязательное согласие Конгресса на использование в будущем президентом Дональдом Трампом вооруженных сил против Ирана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что 53 из 100 сенаторов высказались против ограничения военных полномочий главы государства. Голосование состоялось по большей части по партийным линиям, но демократ из Пенсильвании Джон Феттерман не поддержал законопроект, а республиканец из Кентукки Рэнд Пол был на стороне оппонентов.

Сенатор Тим Кейн, который был инициатором законопроекта, на протяжении многих лет пытался законодательно закрепить невозможность объявления США войны или проведения каких-либо военных операций без предварительного согласия Конгресса.

Напомним

Дональд Трамп обвинил аятоллу Хаменеи во лжи о победе над Израилем. Президент США заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.