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Зеленський обговорив з главою ОБСЄ посилення санкцій проти тіньового флоту рф

Зеленський обговорив з главою ОБСЄ посилення санкцій проти тіньового флоту рф

Київ • УНН

 • 31513 перегляди

Президент України провів зустріч з головою ОБСЄ Еліною Валтонен щодо посилення санкцій проти тіньового флоту РФ. Фінляндія надала Україні 26 пакетів оборонної допомоги на 2,3 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський обговорив з чинною головою ОБСЄ, главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен посилення санкцій проти тіньового флоту рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Деталі

1 січня розпочалося річне головування Фінляндії в ОБСЄ. Зеленський відзначив, що свій перший візит на цій посаді Еліна Валтонен здійснила саме в Україну, і це є важливим символом підтримки нашої держави. Фінляндія надала 26 пакетів оборонної допомоги на загальну суму понад 2,3 млрд євро.

"Окремо приділили увагу посиленню санкцій проти тіньового флоту рф, який дає змогу державі-агресорці фінансувати війну. Еліна Валтонен також наголосила, що росія використовує тіньовий флот для підриву граничної ціни на нафту, а він, окрім того, створює реальну загрозу довкіллю", - йдеться в повідомленні.

Валтонен зазначила, що як Фінляндія та як країна, що головує в ОБСЄ, вона робитимемо все, щоб досягти справедливого та стійкого миру для України.

"Україна залишатиметься пріоритетом для всієї Організації", – запевнила вона.

Окремо Зеленський відзначив участь Фінляндії в першому Саміті миру та тематичних конференціях за його підсумками.

"Ми розраховуємо на ваше лідерство та головування в ОБСЄ. І я хочу обговорити з вами та вашою командою, що саме ОБСЄ може зробити для України, передусім для наших дітей, для наших воїнів, для наших героїчних людей, яких утримують у російських тюрмах", – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили підготовку до спеціального посиленого засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та відзначення цього року 50-ї річниці Гельсінського заключного акта – документа, на основі якого була створена Організація. Принципи цього акта лежать і в основі Формули миру та Плану перемоги.

Очільниця МЗС зазначила, що підтримує підхід "мир завдяки силі" та право України на самооборону в умовах неспровокованої російської агресії.

Тіньовий флот приніс росії прибутку більше, ніж Україна отримала допомоги від партнерів - Зеленський 28.10.24, 21:56 • 29459 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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