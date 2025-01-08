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Зеленский обсудил с главой ОБСЕ усиление санкций против теневого флота рф

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ усиление санкций против теневого флота рф

Киев  •  УНН

 • 8664 просмотра

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Президент Украины провел встречу с председателем ОБСЕ Элиной Валтонен по усилению санкций против теневого флота рф. Финляндия предоставила Украине 26 пакетов оборонной помощи на 2,3 млрд евро.

Президент Владимир Зеленский обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен усиление санкций против теневого флота рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

1 января началось годовое председательство Финляндии в ОБСЕ. Зеленский отметил, что свой первый визит на этом посту Элина Валтонен осуществила именно в Украину, и это является важным символом поддержки нашего государства. Финляндия предоставила 26 пакетов оборонной помощи на общую сумму более 2,3 млрд евро.

"Отдельно уделили внимание усилению санкций против теневого флота рф, который позволяет государству-агрессору финансировать войну. Элина Валтонен также отметила, что россия использует теневой флот для подрыва предельной цены на нефть, а он, кроме того, создает реальную угрозу окружающей среде", - говорится в сообщении.

Валтонен отметила, что как Финляндия и как страна, председательствующая в ОБСЕ, она будет делать все, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Украина будет оставаться приоритетом для всей Организации", - заверила она.

Отдельно Зеленский отметил участие Финляндии в первом Саммите мира и тематических конференциях по его итогам.

"Мы рассчитываем на ваше лидерство и председательство в ОБСЕ. И я хочу обсудить с вами и вашей командой, что именно ОБСЕ может сделать для Украины, прежде всего для наших детей, для наших воинов, для наших героических людей, которых удерживают в российских тюрьмах", - сказал Президент.

Во время встречи обсудили подготовку к специальному усиленному заседанию Постоянного совета ОБСЕ, посвященного третьей годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, и празднование в этом году 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта - документа, на основе которого была создана Организация. Принципы этого акта лежат и в основе Формулы мира и Плана победы.

Глава МИД отметила, что поддерживает подход "мир благодаря силе" и право Украины на самооборону в условиях неспровоцированной российской агрессии.

Теневой флот принес россии прибыли больше, чем Украина получила помощи от партнеров - Зеленский28 окт. 2024, 19:56 • 29116 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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