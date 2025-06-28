Німеччина підвищує мінімальну зарплату, виходячи на друге місце в ЄС

Німецька комісія з мінімальної заробітної плати оголосила, що Берлін підвищить протягом двох років мінімальну заробітну плату. Таким чином, вона буде другою за розміром у Євросоюзі після Люксембургу. Про це повідомляє DW, пише УНН.

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Зазначається, що ФРН планує підвищити мінімальну зарплату в два етапи. Вперше – на початку 2026 року: з 12,82 євро на годину до 13,90 євро. А в 2027 році її планують збільшити на 0,70 євро – до 14,60.

Таким чином німці в середньому зароблятимуть близько 2,5 тис. євро, тому ФРН має стати другою державою в Європейському Союзі за розміром мінімальної зарплати. Перше місце посідає Люксембург із мінімумом 2 638 євро.

Водночас зауважується, що в ЄС мінімальну зарплату, більшу за 2 тис. євро в місяць, мають Бельгія, Ірландія та Нідерланди.

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