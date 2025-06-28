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Германия повышает минимальную зарплату, выходя на второе место в ЕС

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Германия повысит минимальную заработную плату до 13,90 евро в час в 2026 году и до 14,60 евро в 2027 году. Это сделает ее второй по размеру в ЕС после Люксембурга.

Германия повышает минимальную зарплату, выходя на второе место в ЕС

Немецкая комиссия по минимальной заработной плате объявила, что Берлин повысит в течение двух лет минимальную заработную плату. Таким образом, она будет второй по величине в Евросоюзе после Люксембурга. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что ФРГ планирует повысить минимальную зарплату в два этапа. Впервые – в начале 2026 года: с 12,82 евро в час до 13,90 евро. А в 2027 году ее планируют увеличить на 0,70 евро – до 14,60.

Таким образом, немцы в среднем будут зарабатывать около 2,5 тыс. евро, поэтому ФРГ должна стать вторым государством в Европейском Союзе по размеру минимальной зарплаты. Первое место занимает Люксембург с минимумом 2 638 евро.

В то же время отмечается, что в ЕС минимальную зарплату, большую 2 тыс. евро в месяц, имеют Бельгия, Ирландия и Нидерланды.

Германия временно ограничила право на воссоединение семей для части беженцев27.06.25, 15:17 • 2082 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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