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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 • 4454 перегляди

У ніч на 28 червня російські війська завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі, спричинивши пожежу на 7–9 поверхах. Внаслідок атаки відомо про 2 загиблих, 4 постраждалих; врятовано 5 осіб, включно з дитиною.

Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки

росіяни в ніч з 27 на 28 червня завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Унаслідок влучання спалахнула пожежа на 7–9 поверхах, мешканці опинилися заблокованими у своїх квартирах. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні вночі росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина

- йдеться уповідомленні.

Також зазначається. що попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.

На місці працюють психологи та розгорнуто Пункт Незламності від ДСНС.

Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

В Одесі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, загиблих внаслідок влучання російського безпілотника у житловий будинок. Міський голова Геннадій Труханов повідомив про продовження робіт та розгортання оперативного штабу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини СвітуУНН-Одеса
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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