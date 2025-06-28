Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки

росіяни в ніч з 27 на 28 червня завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Унаслідок влучання спалахнула пожежа на 7–9 поверхах, мешканці опинилися заблокованими у своїх квартирах. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні вночі росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина - йдеться уповідомленні.

Також зазначається. що попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.

На місці працюють психологи та розгорнуто Пункт Незламності від ДСНС.

Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

В Одесі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, загиблих внаслідок влучання російського безпілотника у житловий будинок. Міський голова Геннадій Труханов повідомив про продовження робіт та розгортання оперативного штабу.