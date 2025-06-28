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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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27 червня, 16:06 • 20906 перегляди
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Внаслідок атаки дронів рф по Одесі загинуло подружжя

Київ • УНН

 • 306 перегляди

В Одесі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, загиблих внаслідок влучання російського безпілотника у житловий будинок. Міський голова Геннадій Труханов повідомив про продовження робіт та розгортання оперативного штабу.

Внаслідок атаки дронів рф по Одесі загинуло подружжя

В Одесі рятувальники знайшли тіла чоловіка й жінки, які загинули внаслідок влучання російського безпілотника в житловий будинок. Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов, пише УНН.

Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру. Мої щирі співчуття родині та близьким загиблих

- повідомив мер.

Він також повідомив, що робота над ліквідацією наслідків атаки триває. Вранці на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Нагадаємо

28 червня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі пошкоджено житлові будинки та є постраждалі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Одеса
Tesla
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