В результате атаки дронов рф по Одессе погибла супружеская пара

В Одессе спасатели нашли тела мужчины и женщины, которые погибли в результате попадания российского беспилотника в жилой дом. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, пишет УНН.

Только что спасатели нашли тела семейной пары, погибшей в результате попадания вражеского дрона в квартиру. Мои искренние соболезнования семье и близким погибших - сообщил мэр.

Он также сообщил, что работа над ликвидацией последствий атаки продолжается. Утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.

Напомним

28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате удара по гражданской инфраструктуре повреждены жилые дома и есть пострадавшие.