В результате атаки дронов рф по Одессе погибла супружеская пара
Киев • УНН
В Одессе спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, погибших в результате попадания российского беспилотника в жилой дом. Городской голова Геннадий Труханов сообщил о продолжении работ и развертывании оперативного штаба.
В Одессе спасатели нашли тела мужчины и женщины, которые погибли в результате попадания российского беспилотника в жилой дом. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, пишет УНН.
Только что спасатели нашли тела семейной пары, погибшей в результате попадания вражеского дрона в квартиру. Мои искренние соболезнования семье и близким погибших
Он также сообщил, что работа над ликвидацией последствий атаки продолжается. Утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.
Напомним
28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате удара по гражданской инфраструктуре повреждены жилые дома и есть пострадавшие.