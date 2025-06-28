Пошкоджено житлову інфраструктуру: з'явилися перші фото наслідків атаки рф по Одесі
Київ • УНН
28 червня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі пошкоджено житлові будинки та є постраждалі.
У ніч на 28 червня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, і, на жаль, є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
Одеса знов атакована ворожими шахедами. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків
Він також зазначив, що є постраждалі - їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу.
Нагадаємо
27-28 червня російські війська атакували Одесу та район дронами, пошкодивши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками та автомобілями. Внаслідок нападу щонайменше троє мешканців Одеси отримали поранення.