Пошкоджено житлову інфраструктуру: з'явилися перші фото наслідків атаки рф по Одесі

У ніч на 28 червня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, і, на жаль, є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Одеса знов атакована ворожими шахедами. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що є постраждалі - їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу.

Нагадаємо

27-28 червня російські війська атакували Одесу та район дронами, пошкодивши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками та автомобілями. Внаслідок нападу щонайменше троє мешканців Одеси отримали поранення.