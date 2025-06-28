Повреждена жилая инфраструктура: появились первые фото последствий атаки РФ по Одессе

В ночь на 28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Одесса вновь атакована вражескими "шахедами". Повреждена жилая инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. - говорится в сообщении.

Он также отметил, что есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь.

Напомним,

27-28 июня российские войска атаковали Одессу и район дронами, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и автомобили. В результате нападения по меньшей мере трое жителей Одессы получили ранения.