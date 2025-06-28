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Повреждена жилая инфраструктура: появились первые фото последствий атаки РФ по Одессе

Киев • УНН

 • 192 просмотра

28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате удара по гражданской инфраструктуре повреждены жилые дома и есть пострадавшие.

Повреждена жилая инфраструктура: появились первые фото последствий атаки РФ по Одессе

В ночь на 28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Одесса вновь атакована вражескими "шахедами". Повреждена жилая инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

- говорится в сообщении.

Он также отметил, что есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь.

Напомним,

27-28 июня российские войска атаковали Одессу и район дронами, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и автомобили. В результате нападения по меньшей мере трое жителей Одессы получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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