Нічна атака рф на Одесу: пошкоджено будинки та автівки, постраждало три людини
Київ • УНН
27-28 червня російські війська атакували Одесу та район дронами, пошкодивши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками та автомобілями. Внаслідок нападу щонайменше троє мешканців Одеси отримали поранення.
Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки
Кіпер також повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.
Нагадаємо
В Одесі ввечері 27 червня пролунали вибухи. Місто атакували ворожі безпілотники.