Нічна атака рф на Одесу: пошкоджено будинки та автівки, постраждало три людини

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки - йдеться у повідомленні.

Кіпер також повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо

В Одесі ввечері 27 червня пролунали вибухи. Місто атакували ворожі безпілотники.