Ночная атака РФ на Одессу: повреждены дома и автомобили, пострадали три человека

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. В настоящее время известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки - говорится в сообщении.

Кипер также сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним

В Одессе вечером 27 июня прогремели взрывы. Город атаковали вражеские беспилотники.