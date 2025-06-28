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Ночная атака РФ на Одессу: повреждены дома и автомобили, пострадали три человека

Киев • УНН

 • 710 просмотра

27-28 июня российские войска атаковали Одессу и район дронами, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и автомобили. В результате нападения как минимум трое жителей Одессы получили ранения.

Ночная атака РФ на Одессу: повреждены дома и автомобили, пострадали три человека

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. В настоящее время известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки

- говорится в сообщении.

Кипер также сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним

В Одессе вечером 27 июня прогремели взрывы. Город атаковали вражеские беспилотники.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Олег Кипер
Одесса
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