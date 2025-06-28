Ночная атака РФ на Одессу: повреждены дома и автомобили, пострадали три человека
Киев • УНН
27-28 июня российские войска атаковали Одессу и район дронами, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и автомобили. В результате нападения как минимум трое жителей Одессы получили ранения.
Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. В настоящее время известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки
Кипер также сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.
Напомним
В Одессе вечером 27 июня прогремели взрывы. Город атаковали вражеские беспилотники.