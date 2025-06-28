Одесу атакують ворожі дрони: у місті чути вибухи
Київ • УНН
В Одесі ввечері 27 червня пролунали вибухи. Місто атакують ворожі безпілотники; мешканців закликають залишатися в укриттях.
У ввечері, 27 червня, в Одесі було чути звуки вибухів. Ворог атакує місто дронами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Повітряні сили ЗСУ у Telegram, передає УНН.
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У Повітряних сил ЗСУ зазначили, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА.
Напередодні військові попереджали, що в напрямку Чорноморська та Одеси, з акваторії Чорного моря, фіксуються групи ударних безпілотників.
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