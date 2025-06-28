Одесу атакують ворожі дрони: у місті чути вибухи

У ввечері, 27 червня, в Одесі було чути звуки вибухів. Ворог атакує місто дронами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Повітряні сили ЗСУ у Telegram, передає УНН.

Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників - повідомив Кіпер.

У Повітряних сил ЗСУ зазначили, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку Чорноморська та Одеси, з акваторії Чорного моря, фіксуються групи ударних безпілотників.

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