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Одесу атакують ворожі дрони: у місті чути вибухи

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

В Одесі ввечері 27 червня пролунали вибухи. Місто атакують ворожі безпілотники; мешканців закликають залишатися в укриттях.

Одесу атакують ворожі дрони: у місті чути вибухи

У ввечері, 27 червня, в Одесі було чути звуки вибухів. Ворог атакує місто дронами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Повітряні сили ЗСУ у Telegram, передає УНН.

Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників

- повідомив Кіпер.

У Повітряних сил ЗСУ зазначили, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку Чорноморська та Одеси, з акваторії Чорного моря, фіксуються групи ударних безпілотників.

Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини27.06.25, 20:45 • 2202 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Кіпер Олег Олександрович
Повітряні сили Збройних сил України
Одеса
Tesla
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