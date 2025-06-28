Одессу атакуют вражеские дроны: в городе слышны взрывы
Киев • УНН
В Одессе вечером 27 июня прогремели взрывы. Город атакуют вражеские беспилотники; жителей призывают оставаться в укрытиях.
Вечером 27 июня в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует город дронами. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и Воздушные силы ВСУ в Telegram, передает УНН.
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В Воздушных силах ВСУ отметили, что над городом несколько вражеских ударных БпЛА.
Накануне военные предупреждали, что в направлении Черноморска и Одессы, из акватории Черного моря, фиксируются группы ударных беспилотников.
Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства27.06.25, 20:45 • 2116 просмотров