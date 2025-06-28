Одессу атакуют вражеские дроны: в городе слышны взрывы

Вечером 27 июня в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует город дронами. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и Воздушные силы ВСУ в Telegram, передает УНН.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников - сообщил Кипер.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что над городом несколько вражеских ударных БпЛА.

Накануне военные предупреждали, что в направлении Черноморска и Одессы, из акватории Черного моря, фиксируются группы ударных беспилотников.

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