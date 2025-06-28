Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки
Киев • УНН
В ночь на 28 июня российские войска нанесли удар по 21-этажному жилому дому в Одессе, вызвав пожар на 7–9 этажах. В результате атаки известно о 2 погибших, 4 пострадавших; спасены 5 человек, включая ребенка.
россияне в ночь с 27 на 28 июня нанесли удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания вспыхнул пожар на 7–9 этажах, жильцы оказались заблокированными в своих квартирах. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня ночью россия ударила по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Спасено 5 человек, среди них - маленький ребенок
Также отмечается, что предварительно известно о 2 погибших, по меньшей мере 4 пострадавших.
На месте работают психологи и развернут Пункт Несокрушимости от ГСЧС.
Ситуацию усложняли повторные воздушные тревоги.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
В Одессе спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, погибших в результате попадания российского беспилотника в жилой дом. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о продолжении работ и развертывании оперативного штаба.