Запад может остановить российские дроны, помогая Украине - Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что для того, чтобы российские дроны не летали над странами НАТО, необходимо уничтожить их производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Коваленко.

Подробности

Чтобы дроны россиян не летели по европейским странам НАТО, необходимо уничтожить их производства, склады и точки запуска. Если Запад говорит, что не будет воевать с россией, то эти дроны будут лететь. Есть еще опция помочь Украине уничтожить мощности россиян - написал он, добавив, что других вариантов пока не существует.

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Также УНН писал, что европейские лидеры обеспокоены возможным новым наступлением россии в Украине. Они встретились с Зеленским для обсуждения гарантий безопасности и ситуации вокруг Покровска.