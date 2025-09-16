Запад может остановить российские дроны, помогая Украине - Коваленко

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 4456 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 12612 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 26463 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23002 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35618 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37119 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 19430 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 14764 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13651 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14636 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 7382 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 4456 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14673 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Карл III
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 6084 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13683 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48294 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47288 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51939 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Запад может остановить российские дроны, помогая Украине - Коваленко

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Других вариантов, кроме помощи Украине в уничтожении мощностей россиян, пока не существует, заявил он.

Запад может остановить российские дроны, помогая Украине - Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что для того, чтобы российские дроны не летали над странами НАТО, необходимо уничтожить их производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Коваленко.

Подробности

Чтобы дроны россиян не летели по европейским странам НАТО, необходимо уничтожить их производства, склады и точки запуска. Если Запад говорит, что не будет воевать с россией, то эти дроны будут лететь. Есть еще опция помочь Украине уничтожить мощности россиян

- написал он, добавив, что других вариантов пока не существует.

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Также УНН писал, что европейские лидеры обеспокоены возможным новым наступлением россии в Украине. Они встретились с Зеленским для обсуждения гарантий безопасности и ситуации вокруг Покровска.

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Bloomberg L.P.
НАТО
Литва
Владимир Зеленский
Украина
Польша