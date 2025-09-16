Захід може зупинити російські дрони, допомагаючи Україні - Коваленко
Київ • УНН
Інших варіантів, окрім допомоги Україні у знищенні потужностей росіян, поки не існує, заявив він.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що для того, щоб російські дрони не літали над країнами НАТО, необхідно знищити їхні виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Коваленка.
Деталі
Щоб дрони росіян не летіли по європейських країнах НАТО, необхідно знищити їх виробництва, склади й точки запуску. Якщо Захід каже, що не буде воювати з росією, то ці дрони будуть летіти. Є ще опція допомогти Україні знищити потужності росіян
Нагадаємо
У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.
Також УНН писав, що європейські лідери стурбовані можливим новим наступом росії в Україні. Вони мали зустріч із Зеленським для обговорення гарантій безпеки та ситуації навколо Покровська.