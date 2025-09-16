Захід може зупинити російські дрони, допомагаючи Україні - Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що для того, щоб російські дрони не літали над країнами НАТО, необхідно знищити їхні виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Коваленка.

Деталі

Щоб дрони росіян не летіли по європейських країнах НАТО, необхідно знищити їх виробництва, склади й точки запуску. Якщо Захід каже, що не буде воювати з росією, то ці дрони будуть летіти. Є ще опція допомогти Україні знищити потужності росіян - написав він додавши, що інших варіантів поки не існує.

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Також УНН писав, що європейські лідери стурбовані можливим новим наступом росії в Україні. Вони мали зустріч із Зеленським для обговорення гарантій безпеки та ситуації навколо Покровська.