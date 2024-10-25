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Законопроект о реформировании МСЭК должен быть зарегистрирован в ВР до 1 ноября - Радуцкий

Законопроект о реформировании МСЭК должен быть зарегистрирован в ВР до 1 ноября - Радуцкий

Киев  •  УНН

08:00 • 6853 просмотра

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Председатель комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сообщил о регистрации законопроекта по реформированию МСЭК до 1 ноября. Документ предусматривает полную ликвидацию МСЭК с 1 января 2025 года.

До 1 ноября законопроект о реформировании МСЭК должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телемарафона, и заявил, что считает, что законопроект очень быстро пройдет первое и второе чтение, передает корреспондент УНН.

Законопроект разрабатывается правительством, он был на общественном обсуждении, мне кажется, что оно сейчас закончилось. Уже где-то месяц-полтора он был на общественном обсуждении. Сегодня до 1 ноября - это такое задание правительства от СНБО и Рада ждет регистрации этого закона, до 1 ноября он уже должен быть зарегистрирован в ВР

- сказал Радуцкий.

Он выразил надежду, что парламент поддержит этот законопроект без задержек.

«Мы надеемся, что Верховная Рада поддержит этот закон без задержек. Я думаю, что мы очень быстро пройдем первое и второе чтение», - заявил Радуцкий. Он также убежден, что законопроект будет принят в этом году.

Добавим

10 октября Минздрав сообщал, что состоялась встреча с представителями общественных организаций и экспертной среды, где был представлен законопроект, предусматривающий системные изменения в медицинской части экспертизы.

Дополнение

В начале октября чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

На следующий день ее взяли под стражу, а дело передали в НАБУ. Уже вскоре в СМИ появилась информация, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы вышеупомянутой Татьяны Крупы.

По результатам проверки, оказалось, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Именно это стало причиной созыва Президентом Украины Владимиром Зеленским заседания СНБО.

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 23 октября заявлял, что Минздрав до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

С 1 января 2025 года в Украине будет полностью ликвидировано МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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