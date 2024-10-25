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Законопроєкт про реформування МСЕК має бути зареєстрований у ВР до 1 листопада - Радуцький

Київ • УНН

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Голова комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький повідомив про реєстрацію законопроєкту щодо реформування МСЕК до 1 листопада. Документ передбачає повну ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Законопроєкт про реформування МСЕК має бути зареєстрований у ВР до 1 листопада - Радуцький

До 1 листопада законопроєкт про реформування МСЕК має бути зареєстрованим у Верховній Раді. Про це заявив голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телемарафону, та заявив, що вважає, що законопроєкт дуже швидко пройде перше та друге читання, передає кореспондент УНН.

Законопроєкт розробляється урядом, він був на громадському обговоренні, мені здається, що воно зараз закінчилося. Вже десь місяць-півтора він був на громадському обговоренні. Сьогодні до 1 листопада - це таке завдання уряду від РНБО і Рада чекає на реєстрацію цього закону, до 1 листопада він вже має бути зареєстрованим у ВР

- сказав Радуцький.

Він висловив сподівання, що парламент підтримає цей законопроєкт без затримок.

"Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає цей закон без затримок. Я думаю, що ми дуже швидко пройдемо перше та друге читання", - заявив Радуцький.Він також переконаний, що законопроєкт буде прийнятий в цьому році.

Додамо

10 жовтня МОЗ повідомляло, що відбулася зустріч з представниками громадських організацій та експертного середовища, де був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи.

Доповнення

На початку жовтня посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

На наступний день її взяли під варту, а справу передали до НАБУ.Вже незабаром в ЗМІ з’явилась інформація, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з їх керівником Олексієм Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи вищезгаданої Тетяни Крупи.

За результатами перевірки, виявилося, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Саме це стало причиною скликання Президентом України Володимиром Зеленським засідання РНБО.

22 жовтня Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 23 жовтня заявляв, що МОЗ до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.

З 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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