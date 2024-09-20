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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законопроект о повышении налогов во втором чтении Рада может рассмотреть в середине октября - нардеп

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 16:59  •  4768 просмотра

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о повышении налогов в середине октября. Новые нормы, включая увеличение военного сбора до 5% для всех граждан и введение сбора для ФОПов, начнут действовать с 1 октября.

Законопроект, который предусматривает повышение налогов, Верховная Рада планирует рассмотреть в середине октября, но его нормы начнут действовать уже с 1 октября. Об этом рассказала народный депутат, член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы проголосовали данный законопроект в первом чтении и не был поддержан срок сокращения для подачи предложений, поэтому мы прогнозируем, что второе чтение он пройдет в середине октября. Нормы будут действовать после 1 октября. То есть, после того, как мы его проголосуем, все же уже эти изменения будут касаться каждого уже с 1 октября. Что будет касаться всех граждан. Мы знаем, что военный сбор - это налог, который основан в 2014 году и он был создан с целью именно наполнения фонда для Сил безопасности и обороны. Мы платили его в размере 1,5%. Сейчас все граждане будут платить его в размере 5%. То есть для каждого украинца он вырастет на 3,5%

- сказала Забуранна.

Она подчеркнула, что Рада не повышала налоги для ФЛП, а ввели новый налог для предпринимателей.

Как-то так сложилось, что с 2014 года по сегодняшний день ФЛП вообще не платили военный сбор. Для выравнивания вопроса социальной справедливости, когда учителя, медицинские сестры, врачи платят военный сбор, тоже было начато именно военный сбор для ФЛП. Он будет составлять 10% от минимальной зарплаты. С 1 января все ФЛП 1-2 группы будут платить этот налог в размере 800 гривен. 3 группа - 1% от оборота. Введение военного сбора и его повышение коснется всех категорий граждан Украины

- добавила Забуранная.

Напомним,

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д по увеличению налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Павел Башинский

Павел Башинский

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