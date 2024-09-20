Законопроєкт про підвищення податків у другому читанні Рада може розглянути в середині жовтня - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про підвищення податків у середині жовтня. Нові норми, включаючи збільшення військового збору до 5% для всіх громадян та введення збору для ФОПів, почнуть діяти з 1 жовтня.
Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня. Про це розповіла народна депутатка, член комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ми проголосували даний законопроєкт у першому читанні і не було підтримано термін скорочення для подачі пропозицій, тому ми прогнозуємо, що друге читання він пройде у середині жовтня. Норми будуть діяти після 1 жовтня. Тобто, після того, як ми його проголосуємо, все ж таки уже ці зміни будуть стосуватися кожного вже з 1 жовтня. Що буде стосуватися всіх громадян. Ми знаємо, що військовий збір - це податок, який започаткований у 2014 році і він був створений з метою саме наповнення фонду для Сил безпеки і оборони. Ми сплачували його у розмірі 1,5%. Зараз всі громадяни будуть сплачувати його у розмірі 5%. Тобто для кожного українця він зросте на 3,5%
Вона наголосила, що Рада не підвищувала податки для ФОПів, а ввели новий податок для підприємців.
Якось так склалося, що з 2014 року по сьогодні ФОПи взагалі не сплачували військовий збір. Для вирівнювання питання соціальної справедливості, коли вчителі, медичні сестри, лікарі платять військовий збір, теж було започатковано саме військовий збір для ФОПів. Він буде складати 10% від мінімальної зарплати. З 1 січня всі ФОПи 1-2 групи будуть сплачувати цей податок у розмірі 800 гривень. 3 група - 1% від обороту. Введення військового збору і його підвищення торкнеться усіх категорій громадян України
Нагадаємо
У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.