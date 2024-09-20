Законопроєкт про підвищення податків у другому читанні Рада може розглянути в середині жовтня - нардеп

Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня. Про це розповіла народна депутатка, член комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ми проголосували даний законопроєкт у першому читанні і не було підтримано термін скорочення для подачі пропозицій, тому ми прогнозуємо, що друге читання він пройде у середині жовтня. Норми будуть діяти після 1 жовтня. Тобто, після того, як ми його проголосуємо, все ж таки уже ці зміни будуть стосуватися кожного вже з 1 жовтня. Що буде стосуватися всіх громадян. Ми знаємо, що військовий збір - це податок, який започаткований у 2014 році і він був створений з метою саме наповнення фонду для Сил безпеки і оборони. Ми сплачували його у розмірі 1,5%. Зараз всі громадяни будуть сплачувати його у розмірі 5%. Тобто для кожного українця він зросте на 3,5%