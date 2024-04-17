Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе

Принятие закона об иноагентах призвано "предотвратить украинизацию" Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Законопроект о прозрачности иностранного влияния прежде всего имеет целью защиту Грузии от украинизации, укрепление суверенитета и обеспечение стабильного развития страны, что является необходимым условием интеграции Грузии в Евросоюз", - заявил Кобахидзе.

Он снова обвинил ряд организаций гражданского общества в попытках "смены власти" через революцию в 2020-2022 годах.

"Если бы конкретные НПО имели бы то, чего они добивались - организации революции, в этом случае, позади остался бы как мир, так и евроинтеграция. Слава Богу, что их усилия не имели успеха", - заявил он.

По словам премьера, власти Грузии не откажутся от принятия закона, несмотря на критику партнеров. Кобахидзе считает, что законопроект не отдалит Грузию от ЕС, как предупреждают на Западе, а наоборот, приблизит, поскольку прозрачность является главным приоритетом Евросоюза.

"Что касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента. Вы видели эти заявления, например, Столтенберга, Шольца, конкретного дипломата, который работает в Грузии. При таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения", - сказал Кобахидзе.

"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Напомним

Сегодня, 17 апреля, несмотря на протесты в Тбилиси против "закона об иноагентах", парламент Грузии поддержал противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении.