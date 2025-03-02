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Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

Киев • УНН

 • 33476 просмотра

За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.

Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

В феврале российские войска повредили 163 дома Харькова, в частности 28 февраля значительная часть из них подверглась разрушениям.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

По его словам, враг целенаправленно атаковал жилые дома, предприятия, энергетические объекты и медицинские учреждения, пытаясь усложнить жизнь горожан.

В общем российские войска повредили 163 дома, и только за один день, 28 февраля, разрушениям подверглась значительная часть из них

- написал Терехов.

Кроме того, выбито 2259 окон, из которых более 80% уже закрыто.

Остальные будут закрыты коммунальщиками до конца дня. Также было повреждено 37 крыш, 14 из которых уже восстановлено или находятся в процессе ремонта. Повреждения в феврале 2025 года:

  • Повреждено окон квартирных - 1844;
  • Закрыто окон квартирных - 1296;
  • Повреждено кровель - 37;
  • Отремонтировано кровель - 14;
  • Повреждены окна мест общего пользования - 369;
  • Закрыто окон мест общего пользования - 243;
  • Повреждено остекление балконов - 46;
  • Закрыто балконов - 44.

Напомним,

За прошедшие сутки 1 марта российские войска массированно обстреливали Харьковскую область, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники-камикадзе и реактивные системы залпового огня.  

Юлия Гаврилюк

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