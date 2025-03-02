Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове
Киев • УНН
За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.
В феврале российские войска повредили 163 дома Харькова, в частности 28 февраля значительная часть из них подверглась разрушениям.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
По его словам, враг целенаправленно атаковал жилые дома, предприятия, энергетические объекты и медицинские учреждения, пытаясь усложнить жизнь горожан.
В общем российские войска повредили 163 дома, и только за один день, 28 февраля, разрушениям подверглась значительная часть из них
Кроме того, выбито 2259 окон, из которых более 80% уже закрыто.
Остальные будут закрыты коммунальщиками до конца дня. Также было повреждено 37 крыш, 14 из которых уже восстановлено или находятся в процессе ремонта. Повреждения в феврале 2025 года:
- Повреждено окон квартирных - 1844;
- Закрыто окон квартирных - 1296;
- Повреждено кровель - 37;
- Отремонтировано кровель - 14;
- Повреждены окна мест общего пользования - 369;
- Закрыто окон мест общего пользования - 243;
- Повреждено остекление балконов - 46;
- Закрыто балконов - 44.
Напомним,
За прошедшие сутки 1 марта российские войска массированно обстреливали Харьковскую область, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники-камикадзе и реактивные системы залпового огня.