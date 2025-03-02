Окупанти за лютий пошкодили понад 160 будинків у Харкові
Київ • УНН
За лютий окупанти пошкодили 163 будинки у Харкові, включаючи вікна, дахи та балкони. Комунальні служби вже відновили понад 80% пошкоджених об'єктів, решту планують відремонтувати найближчим часом.
У лютому російські війська пошкодили 163 будинки Харкова, зокрема 28 лютого значна частина з них зазнала руйнувань.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
За його словами, ворог цілеспрямовано атакував житлові будинки, підприємства, енергетичні об’єкти та медичні заклади, намагаючись ускладнити життя містян.
Загалом російські війська пошкодили 163 будинки, і лише за один день, 28 лютого, руйнувань зазнала значна частина з них
Крім того, вибито 2259 вікон, з яких понад 80% вже закрито.
Решта буде зачинена комунальниками до кінця дня. Також було пошкоджено 37 дахів, 14 з яких вже відновлено або знаходяться в процесі ремонту. Пошкодження у лютому 2025 року:
- Пошкоджено вікон квартирних — 1844;
- Закрито вікон квартирних — 1296;
- Пошкоджено покрівель — 37;
- Відремонтовано покрівель — 14;
- Пошкоджено вікон місць загального користування — 369;
- Закрито вікон місць загального користування — 243;
- Пошкоджено скління балконів — 46;
- Закрито балконів — 44.
Нагадаємо
Протягом минулої доби 1 березня російські війська масовано обстрілювали Харківську область, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, безпілотники-камікадзе та реактивні системи залпового вогню.