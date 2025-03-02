Окупанти за лютий пошкодили понад 160 будинків у Харкові

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38396 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65033 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65496 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68654 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79771 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62698 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60311 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129427 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83284 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234374 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13192 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12569 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28350 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10959 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11859 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97652 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129433 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234381 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409851 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18269 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24314 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25128 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26981 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77266 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Окупанти за лютий пошкодили понад 160 будинків у Харкові

Київ • УНН

 • 33480 перегляди

За лютий окупанти пошкодили 163 будинки у Харкові, включаючи вікна, дахи та балкони. Комунальні служби вже відновили понад 80% пошкоджених об'єктів, решту планують відремонтувати найближчим часом.

Окупанти за лютий пошкодили понад 160 будинків у Харкові

У лютому російські війська пошкодили 163 будинки Харкова, зокрема 28 лютого значна частина з них зазнала руйнувань.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

За його словами, ворог цілеспрямовано атакував житлові будинки, підприємства, енергетичні об’єкти та медичні заклади, намагаючись ускладнити життя містян.

Загалом російські війська пошкодили 163 будинки, і лише за один день, 28 лютого, руйнувань зазнала значна частина з них

- написав Терехов.

Крім того, вибито 2259 вікон, з яких понад 80% вже закрито.

Решта буде зачинена комунальниками до кінця дня. Також було пошкоджено 37 дахів, 14 з яких вже відновлено або знаходяться в процесі ремонту. Пошкодження у лютому 2025 року:

  • Пошкоджено вікон квартирних — 1844;
    • Закрито вікон квартирних — 1296;
      • Пошкоджено покрівель — 37;
        • Відремонтовано покрівель — 14;
          • Пошкоджено вікон місць загального користування — 369;
            • Закрито вікон місць загального користування — 243;
              • Пошкоджено скління балконів — 46;
                • Закрито балконів — 44.

                  Нагадаємо

                  Протягом минулої доби 1 березня російські війська масовано обстрілювали Харківську область, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, безпілотники-камікадзе та реактивні системи залпового вогню.  

                  Юлія Гаврилюк

                  Юлія Гаврилюк

                  СуспільствоВійна
                  Ігор Терехов
                  Харків
                  Brent
                  $64.76
                  Bitcoin
                  $82,201.50
                  S&P 500
                  $5,330.87
                  Tesla
                  $262.04
                  Газ TTF
                  $33.67
                  Золото
                  $3,135.91
                  Ethereum
                  $1,632.93