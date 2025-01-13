Захватчики убили более 40 священников на оккупированных территориях - Госэтнополитики

На оккупированных территориях Украины количество убитых оккупантами священников превышает 40 человек. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас россия, согласно отчету департамента США, является одной из стран, где наиболее сурово и жестоко подавляются религиозные свободы. И это касается не только оккупированных территорий. То, что происходит на оккупированных территориях, это вообще не подпадает ни под одно правовое описание, это произвол, убийства, изнасилования, пытки. Количество убитых оккупантами священников превышает 40 человек", - заявил Еленский.

Кроме того, он отметил, что некоторые из убитых священников были убиты, когда на них были надеты литургические одежды. То есть их нельзя было спутать с кем-то другим.

"Это касается практически всех религиозных организаций, в том числе и украинской православной церкви московского патриархата. Поэтому когда российское государство говорит о своем стремлении защитить упц, то в первую очередь ее надо защитить от россии. 14 священников этой церкви были убиты, более 100, почти 200 храмов были разрушены из тех, что на оккупированных территориях", - подчеркнул председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Напомним

МИД Украины сообщал о гибели 67 священнослужителей и разрушении более 630 религиозных сооружений от рук российских оккупантов. Оккупационные власти запрещают деятельность религиозных организаций, не связанных с московским патриархатом.