російські окупанти вбили 67 священників і зруйнували понад 600 храмів

Міністерство закордонних справ України заявило про масові порушення на ТОТ релігійної свободи з боку російської окупаційної влади. Зокрема, від рук окупантів з початку повномасштабного вторгнення загинуло 67 священнослужителів та зруйновано понад 630 молитовних споруд. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Речник МЗС заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від рук російських окупантів загинуло 67 служителів різних українських церков і релігійних організацій. Понад 630 молитовних споруд та культових місць в Україні: церкви, мечеті, синагоги, молитовні будинки були зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами.

"Російські окупаційні адміністрації розгорнули масове застосування репресивних практик по відношенню не лише до заборонених російським законодавством до намінації як от Свідки Єгови чи Тахрір, а й усіх інших релігійних організацій, які не пов'язані з Московським патріархатом. Все це призвело до стрімкого звертання релігійної свободи на непідконтрольних уряду України територіях",—заявив Тихий.

Крім того, серед заборонених організацій опинилися й ті, що займаються гуманітарною допомогою, як-от Орден Лицарів Колумба і фонд "Caritas".

МЗС закликало міжнародну спільноту звернути увагу на ці кричущі порушення прав людини, посилити санкції проти Росії та активізувати зусилля для притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Попри воєнні реалії, Україна продовжує докладати всіх зусиль для захисту та утвердження релігійної свободи і неухильно дотримується норм міжнародного права, якими регулюється питання свободи релігії та віросповідання. Закликаємо міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України, посилити санкційний тиск на російську федерацію, збільшити активізувати роботу з притягнення до відповідальності всіх винних у злочині агресії, геноциді, воєнних злочинах та злочинах протилюдяності. І звертаюсь до міжнародних партнерів із закликом до активної підтримки боротьби України за всеосяжний, справедливий та сталий мир",—заявив речник МЗС.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російські окупанти вбили 50 священиків і зруйнували близько 700 церков в Україні. Священнослужителів катували за відмову служити московському патріархату.