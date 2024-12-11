Россияне убили 50 священников и разрушили около 700 церквей - Зеленский
Киев • УНН
Российские оккупанты убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине. Священнослужителей пытали за отказ служить московскому патриархату.
Российские оккупанты убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью христианскому медиа CBN News, передает УНН.
«Очень много священников, разных священников были в плену, или были убиты. Кстати 50 они убили и убили по разному. Есть все доказательства, как они их пытали», - сказал Зеленский.
По его словам, россияне пытали священников только за то, что они должны были служить патриарху москвы Кириллу и их церкви.
Зеленский также сообщил, что оккупанты разрушили около 700 церквей.
«Атаковали их бомбами, ракетами, поджигали церкви», - заявил Зеленский.
Дополнение
В марте этого года сообщалось, что оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения.