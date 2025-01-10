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Актуальное
российские оккупанты убили 67 священников и разрушили более 600 храмов - МИД Украины

российские оккупанты убили 67 священников и разрушили более 600 храмов - МИД Украины

Киев  •  УНН

 • 1970 просмотра

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МИД Украины сообщил о гибели 67 священнослужителей и разрушении более 630 религиозных сооружений от рук российских оккупантов. Оккупационные власти запрещают деятельность религиозных организаций, не связанных с московским патриархатом.

Министерство иностранных дел Украины заявило о массовых нарушениях на ВОТ религиозной свободы со стороны российских оккупационных властей. В частности, от рук оккупантов с начала полномасштабного вторжения погибло 67 священнослужителей и разрушено более 630 молитвенных сооружений. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

Представитель МИД заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук российских оккупантов погибло 67 служителей различных украинских церквей и религиозных организаций. Более 630 молитвенных сооружений и культовых мест в Украине: церкви, мечети, синагоги, молитвенные дома были разрушены или повреждены российскими обстрелами.

«Российские оккупационные администрации развернули массовое применение репрессивных практик по отношению не только к запрещенным российским законодательством к наминации вроде Свидетелей Иеговы или Тахрир, но и всех других религиозных организаций, которые не связаны с Московским патриархатом. Все это привело к стремительному обращению религиозной свободы на неподконтрольных правительству Украины территориях», - заявил Тихий.

Кроме того, среди запрещенных организаций оказались и те, что занимаются гуманитарной помощью, например Орден Рыцарей Колумба и фонд «Caritas».

МИД призвал международное сообщество обратить внимание на эти вопиющие нарушения прав человека, усилить санкции против России и активизировать усилия для привлечения виновных к ответственности за военные преступления и преступления против человечности. 

«Несмотря на военные реалии, Украина продолжает прилагать все усилия для защиты и утверждения религиозной свободы и неуклонно придерживается норм международного права, которыми регулируется вопрос свободы религии и вероисповедания. Призываем международное сообщество должным образом отреагировать на систематические нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины, усилить санкционное давление на российскую федерацию, увеличить активизировать работу по привлечению к ответственности всех виновных в преступлении агрессии, геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. И обращаюсь к международным партнерам с призывом к активной поддержке борьбы Украины за всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир»,-заявил спикер МИД.

Напомним 

Ранее УНН писал, что российские оккупанты убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине. Священнослужителей пытали за отказ служить московскому патриархату.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
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