Загарбники вбили понад 40 священників на окупованих територіях - Держетнополітики

На окупованих територіях України кількість вбитих окупантами священників перевищує 40 осіб. Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

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"Зараз росія, згідно зі звітом департаменту США, є однією з країн, де найбільш сурово і жорстоко придушуються релігійні свободи. І це стосується не лише окупованих територій. Те, що відбувається на окупованих територіях, це взагалі не підпадає під жодний правовий опис, це свавілля, вбивства, ґвалтування, катування. Кількість вбитих окупантами священників перевищує 40 осіб", - заявив Єленський.

Окрім того, він наголосив, що деякі з вбитих священників були вбиті, коли на них були вдягнені літургійні вбрання. Тобто їх не можна було сплутати з кимось іншим.

"Це стосується практично всіх релігійних організацій, у тому числі і української православної церкви московського патріархату. Тому коли російська держава говорить про своє прагнення захистити упц, то в першу чергу її треба захистити від росії. 14 священників цієї церкви було вбито, понад 100, майже 200 храмів було зруйновано із тих, що на окупованих територіях", - підкреслив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Нагадаємо

МЗС України повідомляло про загибель 67 священнослужителів та руйнування понад 630 релігійних споруд від рук російських окупантів. Окупаційна влада забороняє діяльність релігійних організацій, не пов'язаних з московським патріархатом.