Защита Чорновол заявила об отводе всей группе прокуроров в уголовном производстве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Защита заявила об отводе всей группе прокуроров по делу бывшего нардепа Татьяны Чорновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.
"Я заявляю об отводе всей группы прокуроров в данном уголовном производстве..", - сказала адвокат Ирина Кузина.
Напомним, несколько нардепов и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк готовы взять Татьяну Черновол на поруки.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Чорновол.
Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол. Государственное бюро расследований сообщило ей о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".