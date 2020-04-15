Справа Чорновол: суд відмовив у відводі судді Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол, яку підозрюють підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану , передає кореспондент УНН.
“Заяву підозрюваної Чорновол про відвід слідчого судді... задоволенню не підлягає...”, — сказала суддя Батрин.
Таким чином, суддя Сергій Вовк буде розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу для Чорновол.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.