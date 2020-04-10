Чорновол заявила про обшуки ДБР у неї вдома у "справі Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану". Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану", - написала Чорновол.
Також Чорновол опублікувала фото ухвали, за якою обшук в неї відбувається у зв’язку з справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року.
"Антимайдан в дії", - резюмувала вона.
Зазначимо, наразі УНН намагається отримати коментар ДБР щодо ситуації з обшуками у Чорновол.
Як повідомлялося раніше, вчора ДБР провело 3 слідчі експерименти у центрі Києва у "справах Майдану".