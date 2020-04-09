"Справи Майдану": ДБР провело 3 слідчі експерименти у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань провели 3 слідчі експерименти на Майдані Незалежності щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, провели експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема, за подіями 18-20 лютого 2014 року. У слідчих діях взяли участь потерпілі та їх представники", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчих експерименти на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві.
"У рамках яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - зазначається у повідомленні.
Також під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, 7 квітня повідомили про підозру керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України у місті Києві.