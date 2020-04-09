"Дела Майдана": ГБР провело 3 следственных эксперимента в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований провели 3 следственных эксперимента на Майдане Независимости касательно расстрелов митингующих во время Революции Достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, провели эксперимент в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства, в частности, за событиями 18-20 февраля 2014 года. В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 8 апреля 2020 года состоялись 3 следственных эксперимента на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.
"В рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства и убийства протестующих и причинения им телесных повреждений", - отмечается в сообщении.
Также в ходе следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, 7 апреля сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве.