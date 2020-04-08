"Справи Майдану": керівнику слідчого відділення повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, 7 квітня повідомили про підозру керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Повідомляється, що на момент скоєння злочину підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління ГУ МВС України в Києві.
Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочинів, а саме:
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- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України);
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- складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
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- перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);
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- завідомо незаконному затриманні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України);
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- притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).
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“Слідством встановлено, що підозрюваний за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення правопорушення здійснив службове підроблення, незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру у організації масових заворушень, що призвели до тяжких наслідків, одному з учасників акцій протесту. Згодом, підозрюваний безпідставно подав до одного з районних судів міста Києва клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначають у ДБР.
Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомляв УНН, під час розслідування “справ Майдану” Державне бюро розслідувань керуватиметься рекомендаціями моніторингової місії ООН з прав людини.