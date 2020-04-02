Розслідування "справ Майдану": у ДБР керуватимуться рекомендаціями місії ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Під час розслідування "справ Майдану" Державне бюро розслідувань керуватиметься рекомендаціями моніторингової місії ООН з прав людини. Про це заявив виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Для Державного бюро розслідувань, як правоохоронного органу - головним завданням є встановлення всіх осіб, причетних до злочинів, які мали місце під час масових акцій протестів Революції Гідності. Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня і врахує їх у подальшій роботі", - заявив Соколов.
Так, повідомляється, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), яка була розміщена в березні 2014 року для встановлення фактів та обставин і проведення співставлення заяв щодо порушення прав людини, які були вчинені у ході антиурядових демонстрацій і застосування у зв’язку з ними насильства, що мали місце у період між листопадом 2013 року та березнем 2014 року, у 2020 році надала у звіті свої рекомендації щодо розслідування вбивств під час акцій протестів на Майдані.
Зазначається, що у ньому моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств, відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:
• недоукоплектованість судів слідчими суддями;
• недостатнє фінансування установ судових експертиз;
• так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.
Разом з ним, моніторингова місія рекомендує Україні:
• забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;
• змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
• скасувати "закон про недоторканність";
• забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.
Нагадаємо, у "Справі Майдану" проведено ще 4 слідчі експерименти у провадженні про розстріли мітингувальників.