Расследование "дел Майдана": в ГБР будут руководствоваться рекомендациями миссии ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время расследования "дел Майдана" Государственное бюро расследований намерено руководствоваться рекомендациями мониторинговой миссии ООН по правам человека. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Для Государственного бюро расследований, как правоохранительного органа - главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил Соколов.
Так, сообщается, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая была размещена в марта 2014 года по установлению фактов и обстоятельств и проведения сопоставления заявлений о нарушении прав человека, совершенных в ходе антиправительственных демонстраций и применения в связи с ними насилия, имевших место в период между ноябрем 2013 года и мартом 2014 года, в 2020 году предоставила в отчете свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане.
Отмечается, что в нем мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:
• недоукоплектованисть судов следователями судьями;
• недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
• так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.
Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:
• обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
• изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
• отменить "закон о неприкосновенности";
• обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.
Напомним, в "Деле Майдана" проведено еще 4 следственных эксперимента в производстве о расстрелах митингующих.