Расследование "дел Майдана": в ГБР будут руководствоваться рекомендациями миссии ООН по правам человека

"Для Государственного бюро расследований, как правоохранительного органа - главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил Соколов.

Так, сообщается, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая была размещена в марта 2014 года по установлению фактов и обстоятельств и проведения сопоставления заявлений о нарушении прав человека, совершенных в ходе антиправительственных демонстраций и применения в связи с ними насилия, имевших место в период между ноябрем 2013 года и мартом 2014 года, в 2020 году предоставила в отчете свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане.

Отмечается, что в нем мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

• недоукоплектованисть судов следователями судьями;

• недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

• так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

• обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

• изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

• отменить "закон о неприкосновенности";

• обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

Напомним, в "Деле Майдана" проведено еще 4 следственных эксперимента в производстве о расстрелах митингующих.