"Справи Майдану": проведено ще 4 слідчі експерименти у провадженні про розстріли мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Слідчі ДБР провели чотири слідчі експерименти щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, провели чергові слідчі експерименти у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема у період 18-20 лютого 2014 року”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 13 березня 2020 року відбулися 4 слідчих експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві. Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.
Під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року.
До проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.
“Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти про “справи Майдану”. Згідно зі звітом, наразі у відомстві перебуває 51 кримінальне провадження.
Також повідомлялося, що раніше був проведений один слідчий експеримент на вулиці Інститутській у справі за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.