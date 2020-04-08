"Дела Майдана": руководителю следственного отделения сообщили о подозрении

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, 7 апреля сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.