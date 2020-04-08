"Дела Майдана": руководителю следственного отделения сообщили о подозрении

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, 7 апреля сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Сообщается, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

Милиционер подозревается в совершении преступлений, а именно:

  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • сборке, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
  • заведомо незаконном задержании, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

“Следствием установлено, что подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из участников акций протеста. Впоследствии, подозреваемый безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей”, — отмечают в ГБР.

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН, в ходе расследования “дел Майдана” Государственное бюро расследований руководствоваться рекомендациями мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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