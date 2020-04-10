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Підпал партійного офісу і смерть людини за часів Майдану: ДБР повідомило про підозру екснардепці Чорновол

Київ • УНН

 • 27792 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці - народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це повідомили у пресслужбі ДБР після того, як народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол заявила про обшуки ДБР у неї вдома у "справі Майдану", передає УНН.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - вказали у бюро.

За попередньою інформацією, як зазначили у ДБР, "18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій". "Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу", - додали в бюро.

Ранше сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".

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