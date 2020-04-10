Підпал партійного офісу і смерть людини за часів Майдану: ДБР повідомило про підозру екснардепці Чорновол

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці - народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це повідомили у пресслужбі ДБР після того, як народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол заявила про обшуки ДБР у неї вдома у "справі Майдану", передає УНН.