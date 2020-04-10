Поджог партийного офиса и смерть человека во времена Майдана: ГБР сообщило о подозрении экс-нардепке Чорновол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР после того, как народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила об обысках ГБР у нее дома по "делу Майдана", передает УНН.