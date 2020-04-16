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Захист Чорновол заявив про відвід всій групі прокурорів у кримінальному провадженні

Київ • УНН

 • 16382 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Захист заявив про відвід всій групі прокурорів у справі колишнього нардепа Тетяни Чорновол, яку підозрюють підпалі партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану, передає кореспондент УНН.

"Я заявляю про відвід всієї групи прокурорів у даному кримінальному провадженні..", - сказала адвокат Ірина Кузіна.

Нагадаємо, декілька нардепів і колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк готові взяти Тетяну Чорновол на поруки.

Раніше Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол.

Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол. Державне бюро розслідувань повідомило їй про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".

Українські Національні Новини

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