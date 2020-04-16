Декілька нардепів і Яценюк готові взяти Чорновол на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Народні депутати від "Європейської солідарності", серед яких Ірина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Володимир В'ятрович, та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк готові взяти на поруки екснардепа Тетяну Чорновол, підозрювану у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану, передає кореспондент УНН.
Так, адвокат Ірина Кузіна заявила, що на поруки Тетяну Чорновол готові взяти народні депутати з фракції "Європейська солідарність", серед яких Володимир Ар'єв, Микола Княжицький, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир В'ятрович, Ахтем Чийгоз, Ірина Геращенко, Максим Саврасов, Михайло Бондар, Марія Іонова, та колишній прем'єр-міністр країни Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.