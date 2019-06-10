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Гибели водных биоресурсов в реке Рось в пределах Киевской области не обнаружено

Гибели водных биоресурсов в реке Рось в пределах Киевской области не обнаружено

Киев  •  УНН

 • 9201 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. После ДТП, в результате которого в приток реки Рось попал инсектицид, по состоянию на 9 и 10 июня гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по р. Рось не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля, передает УНН.

"По состоянию на 9 и 10 июня (8:15 ч.) гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по р. Рось не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также всех пользователей и общественных инспекторов рыбоохраны в районе возможного поражения химикатами предупредили о возможных рисках негативных последствий.

А пользователями Косовского водохранилища, расположенного на реке Рось внесены в водоем значительный объем извести с целью предотвращения негативных наследует.

Ранее УНН сообщал, что, предварительно, гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось.

Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Выяснилось, что в автомобиле, который попал в аварию в селе Збаржевка и вызвал загрязнение водоемов, были фунгициды и гербициды.

Соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и р. Рось.

В связи с этой ситуацией Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих вещественных из сельхозпредприятий.

Правоохранители не исключают умышленный поджог авто с химикатами.

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