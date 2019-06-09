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В річку Рось потрапили отрутохімикати

В річку Рось потрапили отрутохімикати

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. В результаті ДТП на території Винницької області інсектицид потрапив до притоки річки Рось. Ймовірно, що отрутохімікат вже досяг самої річки. Про це УНН повідомляє за інформацією Білоцерківської РДА Київської області.

“Просимо максимальної уваги та поширення даної інформації! В селі Збаржівка Погребищенського району сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду „Нурал B“ автомобіль перевернувся в притоку річки „Рось“. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось”, — повідомили в РДА.

Наразі поліція проводить оперативні заходи з убезпечення населення.

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