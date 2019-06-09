В реку Рось попали ядохимикаты

"Просим максимального внимания и распространения данной информации! В селе Збаржевка Погребищенского района произошла авария. Во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки "Рось". на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Обращаемся ко всем жителям сообщению о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", - сообщили в РГА.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по обеспечению безопасности населения.