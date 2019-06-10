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Попередньо, гербіциди не вплинули на стан води у річці Рось – Київська ОДА

Попередньо, гербіциди не вплинули на стан води у річці Рось – Київська ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. За попередньою інформацією, гербіциди, які забруднили річку Рось, не вплинули належним чином на стан води. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.

"Є сьогодні судження експертів, про те, що гербіциди не вплинули належним чином на стан води, от зараз я збирав комісію ТЕБ та НС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.), інформації про те, що риба загинула на території Київської області, у мене на цей час не має. Це теж один з критеріїв того, що ці гербіциди не дійшли або вони розчинилися", - сказав Терещук.

За його словами, вже закінчилася чергова комісія ТЕБ та НС, були сплановані певні заходи і по подачі води, і по забезпеченню нею.

"Буквально з годину на годину має бути результат експертизи, яка проводилася одним з інститутів", - зазначив Терещук.

Також, за попередньою інформацією, гербіциди, які витекли в притоку річки Рось , розпадаються протягом трьох годин. Однак, за його словами, точно це буде відомо після експертизи.

"Далі збираємо комісію і будемо працювати. Тільки що спілкувався з мером Білої Церкви, вода підвозиться, водою забезпечені, але над цим потрібно далі працювати. Воду підвозять з Білоцерківського району, резервних запасів вистачить ще на добу", - розповів Терещук.

Окрім того, проблема подачі води стосується також Миронівського та Богуславського районів. Резервні запаси є, вода підвозиться.

"На комісії ТЕБ та НС ми сьогодні прийняли рішення протягом 10 діб обмежити купання у річках, вилов риби й інші заходи", - додав Терещук.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

З'ясувалося, що в автомобілі, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, були фунгіциди та гербіциди.

Через вилив інсектициду в річку Рось мала зібратися техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Відповідні служби відібрали проби води з ставка та р. Рось

У зв'язку з цією ситуацією Біла Церква і Умань переведені на аварійний режим водопостачання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств.

Правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами.

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