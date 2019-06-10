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Предварительно, гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось — Киевская ОГА

Предварительно, гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось — Киевская ОГА

Киев  •  УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. По предварительной информации, гербициды, которые загрязнили реку Рось, не повлияли должным образом на состояние воды. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.

"Есть сегодня суждения экспертов о том, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды, вот сейчас я собирал комиссию ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.), информации о том, что рыба погибла на территории Киевской области, у меня на это время нет. Это тоже один из критериев того, что эти гербициды не дошли или они растворились ", - сказал Терещук.

По его словам, уже закончилась очередная комиссия ТЭБ и ЧС, были спланированы определенные меры и по подаче воды, и по обеспечению ней.

"Буквально с часу на час должен быть результат экспертизы, которая проводилась одним из институтов", - отметил Терещук.

Также, по предварительной информации, гербициды, которые утекли в приток реки Рось, распадаются в течение трех часов. Однако, по его словам, точно это будет известно после экспертизы.

"Далее собираем комиссию и будем работать. Только что общался с мэром Белой Церкви, вода подвозится, водой обеспечены, но над этим нужно дальше работать. Воду подвозят из Белоцерковского района, резервных запасов хватит еще на сутки", - рассказал Терещук.

Кроме того, проблема подачи воды касается также Мироновского и Богуславского районов. Резервные запасы есть, вода подвозится.

"На комиссии ТЭБ и ЧС мы сегодня приняли решение в течение 10 дней ограничить купание в реках, вылов рыбы и другие мероприятия", - добавил Терещук.

Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Выяснилось, что в автомобиле, который попал в аварию в селе Збаржевка и вызвал загрязнение водоемов, были фунгициды и гербициды.

Через вылил инсектицида в реку Рось должна была собраться техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.

Соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и р. Рось.

В связи с этой ситуацией Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих вещественных из сельхозпредприятий.

Правоохранители не исключают умышленный поджог авто с химикатами.

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