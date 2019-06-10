Предварительно, гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось — Киевская ОГА

"Есть сегодня суждения экспертов о том, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды, вот сейчас я собирал комиссию ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.), информации о том, что рыба погибла на территории Киевской области, у меня на это время нет. Это тоже один из критериев того, что эти гербициды не дошли или они растворились ", - сказал Терещук.

По его словам, уже закончилась очередная комиссия ТЭБ и ЧС, были спланированы определенные меры и по подаче воды, и по обеспечению ней.

"Буквально с часу на час должен быть результат экспертизы, которая проводилась одним из институтов", - отметил Терещук.

Также, по предварительной информации, гербициды, которые утекли в приток реки Рось, распадаются в течение трех часов. Однако, по его словам, точно это будет известно после экспертизы.

"Далее собираем комиссию и будем работать. Только что общался с мэром Белой Церкви, вода подвозится, водой обеспечены, но над этим нужно дальше работать. Воду подвозят из Белоцерковского района, резервных запасов хватит еще на сутки", - рассказал Терещук.

Кроме того, проблема подачи воды касается также Мироновского и Богуславского районов. Резервные запасы есть, вода подвозится.

"На комиссии ТЭБ и ЧС мы сегодня приняли решение в течение 10 дней ограничить купание в реках, вылов рыбы и другие мероприятия", - добавил Терещук.

Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Выяснилось, что в автомобиле, который попал в аварию в селе Збаржевка и вызвал загрязнение водоемов, были фунгициды и гербициды.

Через вылил инсектицида в реку Рось должна была собраться техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.

Соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и р. Рось.

В связи с этой ситуацией Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения.

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