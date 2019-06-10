Біла Церква і Умань переведені на аварійний режим водопостачання

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Станом на 7:00 понеділка водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Як відомо, о 23:00 9 червня було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось.

Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.

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