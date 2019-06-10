Біла Церква і Умань переведені на аварійний режим водопостачання

КИЇВ. 10 червня. УНН. Станом на 7:00 понеділка водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.