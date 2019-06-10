Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По состоянию на 7:00 понедельника водоснабжения г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Населения обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Как известно, в 23:00 9 июня была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось.
Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.
Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных доказательств у сельхозпредприятия.